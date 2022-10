Mattilsynet undersøkte innholdet i veganpålegg

Mattilsynet har undersøkt næringsstoffer og uønskede stoffer i veganpålegg som kan brukes til å erstatte ost og skinke.

Ifølge Mattilsynet har veganprodukter med samme bruksområde som ost, en annen sammensetning av ingredienser enn produktene de er ment å erstatte. De viser til at produsentene oppgir på emballasjen at produktene for det meste er basert på vann, kokos- og sheaolje og stivelse.

– Analysene bekrefter at såkalt vegansk alternativ til ost er en kilde til stivelse, kostfiber og fett, men ikke proteiner. Til sammenligning så inneholder vanlig gulost proteiner og fett, men ikke stivelse og kostfiber, sier seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet, Ellen Kielland, i en pressemelding.

Veganpålegg som er ment å erstatte skinke, inneholder som ventet mest stivelse og kostfiber, opplyser Mattilsynet.

Mest vann, mettet fett og stivelse

Analysene skal vise at veganproduktene som er ment å erstatte ost, inneholder mye mettet fett på grunn av innhold av kokosfett og sheaolje, og at de ellers består av stivelse og vann.

Mattilsynet skriver videre at produktene inneholder mellom 16-18 gram modifisert stivelse per 100 gram. Vanninnholdet i produktene er mellom 53-55 gram per 100 gram. Et av de analyserte veganproduktene var tilsatt kalsium.

Makrell i tomat, tørket frukt og pepperoni

I analyseprosjektet undersøkte Mattilsynet også næringsstoffer og uønskede stoffer i fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt.

Makrell i tomat inneholder protein, umettet fett, vitamin A og D, men inneholder også jod. Tørket frukt inneholder mye glukose, fruktose, stivelse og kostfiber.

Ifølge Mattilsynet var det lite tungmetaller og prosessfremkalte stoffer i de analyserte produktene. Uønskede stoffer som dannes under raffinering av oljer ble funnet i veganpålegg, men ingen av produktene hadde et høyt innhold.

Syntetiske fluorholdige stoffer (PFAS) ble funnet i kaviar, men det var lave verdier. PAH ble funnet i tørket frukt, men kun i et av produktene som ble analysert.