Mattilsynet strammer inn kontroller etter flere salmonellafunn i importert kjøtt

På sin hjemmeside kunngjør Mattilsynet at de i år skal prioritere tilsyn hos virksomheter som håndterer kjøtt fra EU og EØS-land, såkalt samhandlet kjøtt.

Bakgrunnen for dette er at det forrige vinter og i vår ble gjort flere funn av salmonella i kjøtt fra Tyskland.

Mattilsynet opplyser at de vil stille krav om at virksomheten skal kunne verifisere at forsendelser av samhandlet kjøtt oppfyller vilkårene i animaliehygieneforskriften (salmonellagarantien).

«Dette kan gjøres ved å enten vise til god nok historisk dokumentasjon om avsendervirksomheten i utlandet, eller øke prøvetakingen av samhandlet kjøtt i Norge», skriver Mattilsynet.

Mattilsynet skriver videre at de blant annet har framskyndet allerede planlagt tilsyn med virksomheter som tar inn kjøtt fra EU/EØS-land.