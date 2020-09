Mattilsynet: Regiondirektør trekker seg fra stillingen

Det er Mattilsynet som skriver dette på sin egen nettside.

– Det har vært en krevende tid i Mattilsynet generelt og i region Sør og Vest spesielt, og vi har jobbet hardt for å bedre resultatene våre og bygge tillit. Det har gitt resultater, men endringer tar tid og krever mye av oss som står i det. Etter en dialog med min leder om dette, har vi blitt enige om at det er hensiktsmessig at jeg går ut av stillingen, sier Ole Fjetland selv.

Fjetland er personen som måtte svare ut kritikken som kom under Lauvås-saken.

Baalsrud vil fungere som ny regiondirektør

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal sier hun er glad for at Fjetland vil fortsette i Mattilsynet og bruke sin erfaring på andre områder.

– Regionen har oppnådd mye i en svært presset situasjon det siste året, og jeg vil spesielt fremheve arbeidet med forbedring av forvaltningskvalitet i regionen. Samarbeid om tilsyn på tvers av avdelinger i Rogaland har styrket dyrevelferdsområdet og vi har fått erfaringer som hele Mattilsynet kan nyte godt av, sier Midttun Godal ifølge Mattilsynet.

Karen Johanne Baalsrud vil fungere i stillingen til ny regiondirektør er på plass. Endringen skjer fra og med 5. oktober i år.

Stillingen som regiondirektør i Sør og Vest vil bli utlyst i nærmeste framtid, opplyser Mattilsynet.