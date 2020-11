Importerte sukkererter bør få et raskt oppkok før de spises, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– I varmere land kan det ofte være mer smitte i produksjonsmiljøet. Det gir en større sjanse for at det kan være bakterier eller parasitter på importerte grønnsaker derfra. Sukkererter er et produkt vi vet kan gi sykdom. I desember 2019 ble flere personer i Oslo syke med mage-tarm-symptomer og årsaken viste seg å være bakterien Shigella sonnei i importerte sukkererter fra Kenya. Mattilsynet anbefaler derfor å alltid å gi importerte sukkererter et raskt oppkok før de spises, sier Annette Haugane, avdelingsleder for import og grensekontroll i region Stor-Oslo.

Barn er ekstra ømfintlige, og derfor bør alltid importerte sukkererter få et raskt oppkok før de serves til dem, sier hun videre. Og kjøper du sukkererter i løsvekt, bør de alltid bli forvellet.

I samme pressemelding minner de også om viktigheten av å skylle bladgrønnsaker og krydderurter. Både gressløk, basilikum og koriander har vært mistenkt som smittekilde, og både spinat, rucola og lollosalat har vært knyttet til sykdomsutbrudd.

Som oftest er det salmonella og e. coli som er smittestoffer, men også andre virus og parasitter kan forekomme, skriver Mattilsynet.

Et alternativ til å varme opp importerte grønnsaker for å drepe bakteriene, er å legge dem i eddikvann.

– Mange drysser krydderurter på toppen av ferdiglagede matretter, og det kan gi gode vilkår for vekst av bakterier om maten blir litt lunken før den spises. Dersom det ikke er aktuelt å varmebehandle krydderurtene, bør du først legge dem i eddikskyllevann og tilsette krydderurtene umiddelbart før servering, når retten er rykende varm. Det er også mindre risiko for vekst av bakterier dersom du serverer krydderurtene i en skål ved siden av, i stedet for å drysse på toppen av hele retten på serveringsfatet eller i gryten, sier Anette Haugane