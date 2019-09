Mattilsynet henter resten av dyrene til Solør-bonde

Det var tidligere i juli at Mattilsynet, politiet og en anonym slaktebil dukket opp på gården i Solør. De skulle hente 100 okser, som skulle sendes til slakting og destrueres.

– Mattilsynet har funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården. Det er funnet hauger av døde dyr som har ligget åpent med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr, samt grisene på gården, opplyste Mattilsynet i en pressemelding.

Onsdag denne uken ble resten av dyrene hentet. Ifølge NRK skal det være snakk om totalt 220 dyr.

Fikk tilbud om å avvikle

Mattilsynet trakk fram både lite hygieniske forhold på gården i tillegg til dårlig orden på merking og medisinbruk da de hentet dyrene. Dødeligheten var også langt utover det som er vanlig.

Mattilsynet skriver ifølge NRK at bonden selv har fått tilbud om å avvikle dyreholdet, slik at myndighetene slipper å bruke tvang.

I en e-post til NRK opplyser Mattilsynet at de tar ut de 220 dyrene på bakgrunn av at dyrene over lang tid har fått dårlig stell og levd under dårlige forhold.

«I tillegg er det så mange brudd på reglene som skal sikre trygg mat at rundt 200 av dyrene ikke kan gå inn i matkjeden», sier Mattilsynet.

Mattilsynet har tidligere funnet flere kadavre liggende åpent på gården, og inspektører skal ha sett griser spise av kadavrene. I tillegg skal flere av kyrne ha vært svært avmagret.

Føler de ikke har fått gjort noe

Bonden selv skriver på Facebook at han føler han ikke kommer seg gjennom hos Mattilsynet:

«De har selv sagt at dyrvelferdsvedtaket ikke står per dags dato lenger med tanken på hvor godt standar det er på gården, men de klarer ikke vente. Telledatoen er kommende tirsdag, og de er livredde for at vi skal få inntekter på noen som helst måte. Det er hjerteskjærende å se disse livlige, friske søte dyrene skal bli revet bort fra gård og barnene sine … det er tårevått å gå rundt blant de når de er så uvitende og godhjertet øyne, det har vært skikkelig vondt det at vi ikke har fått tatt mer enn noen og 40 kuer ned på beite selv om de andre har nytt fin være ute oppe på gården … men vi får begrensninger av Mattilsynet på alle kanter så det er det ikke noe vi får gjort noe med.»

Solør-bonden anket tidligere i sommer vedtaket om avling av besetninga, men fikk ikke medhold av retten. Det foregår for øyeblikket en ny rettsak rundt dyrene på gården, og det er dette som har dratt saken ut i tid. Ankefristen er enda ikke gått ut.