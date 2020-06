Mattilsynet har anmeldt flere kjæledyreiere så langt i år

Onsdag la Mattilsynet fram sin rapport for årets fire første måneden. Fra januar til april gjennomførte Mattilsynet 1335 tilsyn med dyrehold, og det ble funnet regelbrudd i 42 prosent av disse.

– De fleste dyreeiere passer godt på dyra sine og følger reglene. Våre inspektører avdekker likevel både mindre regelbrudd og mer alvorlige forhold når de kommer på tilsyn, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal i en pressemelding.

Flest politanmeldte kjæledyreiere

En tredjedel av tilsynene gjaldt kjæledyr, og blir gjennomført etter bekymringsmeldinger. I åtte av kjæledyrholdene ble det funnet alvorlig vanskjøtsel. 19 dyrehold ble politianmeldt, og 11 fikk forbund mot hold av dyr.

De fleste politianmeldelsene og alle forbudene mot aktiviteter med dyr gjaldt kjæledyrhold. Dyrehold med stor risiko for regelbrudd får oftere tilsynsbesøk enn dyrehold med liten risiko. Rapporten viser derfor ikke status for dyrevelferden som helhet i Norge.

Bedring i svinenæringen

Andelen brudd i svinenæringen gikk fra 30 prosent i fjor, til 24 prosent i år. Det var heller ingen saker med alvorlig vanskjøtsel, avvikling av dyrehold eller aktivitetsforbud, men én dyreholder ble meldt til politiet.

Det ble i fjor satt i gang ett velferdsprogram i svinenæringen, etter at dårlige forhold ble avdekket under en tilsynskampanje i 2017 og 2018. I tillegg kom det i fjor sommer en dokumentar, "Griseindustriens hemmeligheter", som ved skjulte opptak viste tilstanden i flere norske svineproduksjoner.

Dokumentarist Norun Haugen sa til Nationen i august i fjor at velferdsprogrammet ikke vil heve dyrevelferden.

– Retningslinjene handler om å overholde minstekravene og gjør ikke noe for å løfte dyrevelferden.

Godal i Mattilsynet forteller at de neste år vil bli gjennomført en tilsynskampanje i cirka 500 besetninger, for å se om situasjonen har bedret seg.

– Vi har tro på at dette vil kunne holde andelen regelbrudd på et lavere nivå enn det vi har sett tidligere.

Færre tilsyn som følge av korona

Som følge av koronasituasjonen, har Mattilsynet hatt færre fysiske tilsyn enn tidligere. Antallet fysiske tilsyn gikk fra 3322 i første tertial i fjor, til 1335 i år.

– Vi vurderer forløpende hvilke fysiske kontroller vi kan og må utføre under utbruddet av koronavirus. Oppfølging av alvorlige bekymringsmeldinger om vanskjøtsel og av kronisk dårlige dyrehold er prioritert og skal derfor gjennomføres. Samtidig vurderer vi hvordan vi kan overvåke dyrevelferden digitalt eller på andre måter, sier Godal.

– Antall tilsyn som bli utført, sier ikke alene noe om dyrevelferden. Vi skal bli bedre på å finne de dyreholdene som er viktigst å følge opp. Det betyr færre, men mer målrettede tilsyn, sier hun.

Mattilsynet mottok 3462 bekymringsmeldinger om dyrehold fra januar til april. Det er omtrent 400 færre enn i samme periode i 2019. Ikke alle bekymringsmeldingene gjelder brudd på dyrevelferdsloven. For eksempel kommer det tips om at nabohunden bjeffer eller går løs på gata.

– Vi må gjøre våre egne vurderinger. Derfor er det avgjørende at den som melder fra, gir så god informasjon som mulig, for at vi skal kunne vurdere alvoret i saken og identifisere dyreholdet. Det kan være utfordrende for den som melder fra, å forstå om saken regnes som et alvorlig lovbrudd og derfor krever rask oppfølging. Selv om ikke alle bekymringsmeldingene fører til fysisk tilsyn, blir alle meldingene blir vurdert, sier Godal.