Mattilsynet lemper på kravet for dyretransport

Det opplyser Mattilsynet på sine egne sider.

Dersom man havner i en situasjon hvor det blir utstrakt sykdom eller karantene blant sjåfører med kompetansebevis for dyretransport, kan det bli aktuelt å tillate andre kompetente sjåfører å gjøre jobben.

Dette er blant annet for å ivareta dyrevelferd, slik at det ikke skal bli mangel på plass i bønders fjøs som følge av manglende levering.

– Ut fra en samlet vurdering mener vi derfor at det er grunnlag for å sette regelverkets krav om kompetansebevis til side hvis situasjonen skulle tilsi det, står det på Mattilsynets sider.

Mattilsynet understreker samtidig at det skal være kompetente folk som skal gjennomføre dyretransport.

– Mattilsynet understreker også at sjåfører og andre med ansvar for dyr under transport under enhver omstendighet må være kompetent til å gjennomføre transporten på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og i tråd med regelverket for øvrig, skriver de.