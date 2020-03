Mattilsynet endrer instruksen for dyrevernsnemndene

I KPMGs granskingsrapport av Mattilsynet, anbefaler selskapet at “Mattilsynet og eierdepartementene bør revurdere dagens praksis for bruk av dyrevernsnemndene".

Nå har Mattilsynet sett på når nemndene skal brukes. Dyrevernsnemndene er en del av Mattilsynert og skal bidra med lekmannsskjønn i Mattilsynets forvaltning.

– Dyrevernnemdene består av lekfolk med interesse for og kunnskap om dyrehold. De har verdifull kompetanse som Mattilsynet trenger i håndteringen av de vanskelige dyrevelferdssakene. Deres lekmannsskjønn sammen med våre inspektørers forvaltningskompetanse er det som gir en god saksbehandling. Derfor tydeliggjør vi nå lekmannsskjønnets rolle og dyrevernnemdas samarbeid med våre inspektører i saksbehandlingen i Mattilsynet, sier direktør Karen Johanne Baalsrud i avdeling planter og dyr i Mattilsynet i en pressemelding.

Fakta Dette er dyrevernnemdas rolle og oppgaver etter den nye instruksen Dyrevernnemnda har myndighet til å delta på inspeksjoner sammen med Mattilsynets inspektører. Ett eller flere medlemmer skal delta når lekmannsskjønnet er viktig for å vurdere forholdene dyra lever under. Dyrevernnemnda har ikke myndighet til å gjennomføre selvstendige inspeksjoner. Dyrevernnemnda har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Dyrevernnemnda skal skrive ned sine vurderinger av det de observerer under inspeksjonen. Nemndas vurderinger skal følge saken. Dyrevernnemnda kan vurdere en sak ut fra dokumentene i saken og gi sine vurderinger til Mattilsynet, basert på lekmannsskjønnet. Dyrevernnemnda kan uttale seg i høringer av regelverk og om prioriteringer av risikobasert tilsyn med dyrevelferden.

Støttet inspektørenes vurdering

Dyrevelferdsloven krever at Mattilsynet skal ha nemndene, og hver avdeling i de fem regionene til tilsynet har en eller flere nemnder som bistår inspektører.

Disse bidrar med lekmannskjønn. Lekmannsskjønnet skal supplere den fagkyndige, forvaltningsmessige og juridiske kunnskapen i Mattilsynet. Å bruke lekmannsskjønn vil si at hvert medlem i nemnda vurderer en sak ut fra sin kompetanse og erfaring fra dyrehold.

– Lekmannsskjønnet er en god støtte først og fremst ved tilsyn med kjæledyr, siden det ikke er egne forskrifter for kjæledyr. Det er de generelle kravene for alle dyrearter i dyrevelferdsloven som gjelder, og lekmannsskjønnet vil være en støtte til inspektørens vurdering, sier Baalsrud.

Skal ikke fatte vedtak

I den nye instruksen kommer det fram av disse nemndene ikke selv skal utføre inspeksjoner eller fatte vedtak. Dette er for å sikre at lekmannsskjønnet nettopp brukes sammen med den forvaltningskompetansen som inspektørene i Mattilsynet besitter, slik lovens intensjon er.

Tidligere praksis har enkelte steder vært slik at dyrevernsnemnda, etter avtale med den lokale avdelingssjefen i Mattilsynet, gjennomførte egne inspeksjoner.

– Dyrevernsnemndene har noen steder vært brukt til å sjekke ut bekymringsmeldinger, men også til mer rutinemessige kontroller. Det betyr at noen steder har nemndene hatt en mer selvstendig rolle enn andre steder. Vi har derfor justert instruksen for dyrevernsnemndene slik at praksisen skal bli mer lik over hele landet. Mattilsynet vil fortsatt vurdere alle bekymringsmeldinger og følge opp med fysisk tilsyn der behovet er størst, sier Karen Johanne Baalsrud.

I rapporten vurderte KPMG at bruken av nemndene fram til da hadde vært kritikkverdig.