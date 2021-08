Mattilsynet bekymret for produkter med kreftfremkallende stoff

Alt fra leverpostei til sardiner og bearnéssaus er blitt trukket fra norske butikker fordi de inneholder johannesbrødkjernemel (E410) med det ulovlige stoffet etylenoksid.

– Det er en relativt stor mengde produkter da dette tilsetningsstoffet inngår i en del hverdagsprodukter, sier Vigdis Jenderå i Mattilsynet til NRK.

Johannesbrødkjernemel er et godkjent tilsetningsstoff i seg selv, men blant annet i tyrkisk johannesbrødkjernemel er det påvist etylenoksid, som er et plantevernmiddel som er forbudt i EU/EØS-landene.

Det ble tidliere i sommer kjent at produktene ble trukket fra markedet. Finn listen over produktene i artikkelen som er lenket til under her: