Mattilsynet bekymret: Advarer mot å kjøpe planter fra utlandet

Det er spesielt handel av planter på nett Mattilsynet er bekymret over. Plantene kan ta med seg plantesykdommer, insekter og andre organismer som kan gjøre stor skade på planter, både i private hager, i landbruket, i skog og naturen for øvrig.

– Kjøper du planter fra utlandet, så risikerer du at det følger med skadedyr og plantesykdommer som kan gjøre stor og uopprettelig skade. Andre land i Europa strever med mange skadedyr og plantesykdommer som vi til nå har vært forskånet for i Norge. Om vi ikke er forsiktige når vi handler planter og jord fra andre land, så kan det få store konsekvenser, sier Are Sletta, seksjonssjef i seksjon planter og innsatsvarer i Mattilsynet, i en pressemelding.

Fakta Dette må du vite når du importerer planter Hovedregelen er at plantene i sendingen skal være fulgt av et plantesunnhetssertifikat, som dokumenterer at plantene innfrir norske importkrav. Importsendingen skal på forhånd meldes inn til Mattilsynet. Når sendingen har kommet fram, skal du kontrollere importsendingen i en mottakskontroll. Dette gjelder både dokumentasjon og plantene. Noen planter, frø med mer er forbudt å importere. Det er også slik at du har plikt til å melde ifra til Mattilsynet ved funn eller mistanke om funn av skadegjørere som er omfattet av plantehelseregelverket.

Under koronapandemien har flere startet å dyrke mat hjemme. Dette har også gjort at flere har kjøpt planter fra utlandet. Planter kan være smittet med sykdommer uten å ha symptomer, og først bli syke lenge etter at de har kommet inn i landet. Dette gjør det vanskelig både å oppdage skadegjørerne og å starte bekjemping før de er spredt og ikke lenger mulig å utrydde.

– Vår erfaring er at mange handler planter på nett og via sosiale medier, uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Det gjør oss bekymret, sier Sletta i Mattilsynet.

Avlingstap i landbruket

Annonse

Samtidig er tilsynet kjent med at det kan være utfordringer gjennom kjøp på nett. Utenlandske firmaer selger planter på nettsider som fremstår som norske. Forbrukere kan da uforvarende kjøpe planter fra utlandet.

Planteskadegjørere kan føre til store avlingstap i landbruket om de blir spredt fra private hager. Det kan også føre til økt brukt av plantevernmidler.

– Hvis skadegjørerne som blir innført er resistente mot plantevernmidlene som er tillatt å bruke i Norge, står man uten verktøy til å bekjempe dem, sier Sletta.

Tomatvirus

Om du har planter eller avfall fra planter som er syke ut eller er angrepet av skadedyr, anbefaler Mattilsynet å ikke kaste de i komposten, men behandle det som avfall i henhold til kommunens retningslinjer.

Nylig ble det påvist et alvorlig tomatvirus for første gang hos en kommersielle produsent i Norge. Tomatbrunflekkviruset ble påvist hos en småskalaprodusent i Vestfold. De første tilfellene ble oppdaget i tomat i Israel og Jordan i 2014 og 2015. Så Tyskland og USA i 2018. Nederland, Storbritannia, Hellas, Spania og Italia i 2019. Hvordan smitten kom til Norge er ukjent.