Mattilsynet avliver dyrene til tidligere ansatt Merete Støvring

Ifølge Mattilsynet er det snakk om rundt 200 høner, 30 kyr, 15 hester, 100 sauer og 10 griser fra gården i Ler i Melhus i Trøndelag som skal tvangsslaktes, skriver NRK.

– Bruddene omfatter lang tids manglende dekning av de behovene dyrene har for vann, hvile, tilsyn og pleie. Vi har over tid prøvd å aktivt veilede, uten at de har ført fram. Vi erfarer at regelbruddene gjentas, nye regelbrudd oppstår og flere pålegg blir ikke etterkommet, sier Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet til statskanalen.

Tidligere ansatt i Mattilsynet

Støvring er utdannet veterinær, og har vært ansatt i Mattilsynet i til sammen ti år.

Hun sa tidligere i år til Nationen at hun mener det ikke er tilfeller på gården hennes som er grunn til å avvikle driften. Hun forteller at hun møtte Mattilsynet på en annen måte da de begynte å komme på kontroller på gården hennes.

– Dyretragediene er jo helt forferdelige. Og det er jo vel og bra at dyreholdet avvikles på dårlige steder. Men da bør det virkelig være dokumentert at det er dårlig, og at ikke Mattilsynet har kokt sammen noe og eskalerer situasjonen. Det er vanskelig når man får rapportene og overhodet ikke kjenner seg igjen i dem, sa hun.

Tapte i retten

Støvring tok Mattilsynet til retten i sommer, men tapte. Sør-Trøndelag tingrett opprettholdt vedtaket til Mattilsynet fra i fjor om at alle dyrene må slaktes eller omplasseres.

I 2018 ble Støvring pålagt et aktivitetsforbud fra Mattilsynet, og hun har klaget dette videre, først videre i Mattilsynet, før saken kom opp i rettssystemet.

Støvring skriver på sine Facebook-sider at både politi og Mattilsynet har møtt opp på gården hennes, og at hun har blitt stengt inne til dyrene er fraktet bort.

Ifølge NRK at det gjennomført 20 inspeksjonen og fattet 25 vedtak om brudd på regelverket om dyrevelferd på gården.