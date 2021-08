Mattilsynet anklages for ulovlig millionavtale med Arthur Buchardt

I fjor sommer undertegnet Mattilsynet en avtale om å leie tre etasjer i et bygg som Arthus Buchardts selskap AB Invest på det tidspunktet la planer om.

Grunnsteinen er nå lagt ned, og kontorbygget skal stå ferdig 1. februar neste år. Det er plassert i området rundt Mjøstårnet i Brumunddal, og er kostnadsberegnet til 160 millioner kroner.

For 79 arbeidsplasser og en rekke spesialtilpassede rom skal tilsynsmyndigheten betale 5,7 millioner kroner i året. Med opsjoner på leietiden kan dette bety et utlegg på 114,7 millioner kroner over 20 år.

Avtalen gjelder 48 prosent av byggets brutto leieareal på 4254 m².

Første gang klaget inn

Like før jul sendte det lokale selskapet Høyen Eiendom en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). De mente avtalen ikke var en leiekontrakt som er unntatt regelverket om offentlige anskaffelser, men i realiteten en bygge- og anleggskontrakt som skulle vært kunngjort.

De mener dermed at Mattilsynet har begått en ulovlig direkte anskaffelse.

Det avviser Mattilsynet. I sitt tilsvar på klagen argumenterer de med at avtalen er inngått «i tråd med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket», og at leiekontrakten ikke er et resultat av en bygge- og anleggsaktivitet.

– Vi håper at det blir en avgjørelse snart, men slike saker tar gjerne litt tid, sier advokat Helge Follestad som bistår Mattilsynet.

KOFA har ennå ikke hatt møte om denne saken. Blir Mattilsynet dømt, vil de mest sannsynlig måtte betale et gebyr som kan være 15 prosent av kontraktsbeløpet.

Det er første gang Mattilsynet blir klaget inn i en slik sak, opplyser advokat Follestad i sitt tilsvar til klagen.

Buchardt: – Komplisert og enkelt

Arthur Buchardt er ikke direkte del av denne klageprosessen, men hvor involvert Mattilsynet var under den siste del av kontorbyggets planlegging kan komme til å spille inn.

Til Nationen sier Buchardt at han i utgangspunktet ikke ønsker å uttale seg om kontrakten med Mattilsynet som både er «for komplisert og for enkelt».

– Men til denne saken og generelt kan jeg si: Hvis du melder deg på Oslo maraton og løper inn på tre timer, men så er det en som blir slått av deg som klager. Arrangøren sier at alt er dokumentert og at det ikke ble jukset, men så blir det likevel klaget inn til Norges idrettsforbund – hva hadde du da sagt?

– Hvorfor tror du Høyen Eiendom har klaget saken inn, er det for å ramme dere?

– Det vet jeg ikke, svarer Buchardt som avslutter samtalen.

Påvirket plantegningene

Klagen til KOFA er skrevet av Espen Bakken i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han påpeker at også Høyen Eiendom sitt tilbud var basert på at nye lokaler skulle bygges, da det ikke fantes tilgjengelige lokaler i Brumunddal som ville oppfylle Mattilsynets kravspesifikasjon.

Lokalene som Mattilsynet jaktet på var ikke et alminnelig kontorlokale, men måtte «suppleres med prøvemottak med våtromstandard og et beredskapsrom» og det var også oppstilt en rekke spesifikke krav til bygningen.

«Det bemerkes også at Mattilsynet har ønsket å sikre seg innflytelse i forbindelse med bl.a. oppføringen av bygget i tilbudsinvitasjonen», skriver advokaten.

Det trekkes også fram at i AB Invest sitt endelig tilbud hadde man «utvidet plan 1 samt økt størrelsen på plan 2 og 3 slik at Mattilsynets behov dekkes i bygget plan 1-3», noe Høyen Eiendom sin advokat mener viser at Mattilsynets innspill «har ledet til vesentlige tilpasninger i AB Invest tegninger».

Espen Bakken var mandag opptatt i retten og hadde da ikke anledning til å svare på spørsmål fra Nationen.

– Ikke avgjørende innflytelse

Mattilsynets advokat skriver i sitt tilsvar at kravspesifikasjonen «ikke stiller krav utover det som er normalt å stille for en leietaker», og at Mattilsynet fulgte interne krav til anskaffelsen, selv om leielokaler i Brumunddal ble vurdert utenfor anskaffelsesregelverket.

«Leiekontrakten er ikke et resultat av en bygge- og anleggsaktivitet som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en teknisk eller økonomisk funksjon. Videre har ikke Mattilsynet avgjørende innflytelse på arbeidets art eller planlegging», skriver Helge Follestad.

Han påpeker også at bygget uansett var planlagt oppført, som ett av flere byggetrinn i en større utbygging – uavhengig av Mattilsynet. Follestad mener spesialrommene «utgjør en svært liten del av lokalene, og krever ikke omfattende tilpasninger».