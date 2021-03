Mattilsynet advarer mot koronatrend: – Kan bidra til å spre plantesykdommer

Stadig flere av oss blir hobbygartnere. Spesielt under koronapandemien har mange begynt å dyrke grønnsaker og frukt i hagen eller på balkongen.

I fjor vår meldte Felleskjøpet om en tredobling av salget av såvarer til hage. Selskapet hadde også over 50 prosent vekst i salget av jordprodukter.

Men med den økende interessen for hjemmedyrking, dukker det opp tips og råd i sosiale medier, som kan få store konsekvenser for plantelivet i norsk fauna, og ikke minst for norsk matproduksjon.

– Vi ser at det er en trend å dyrke nye grønnsaker av frø fra tomater eller matpoteter kjøpt i butikk. Det er en risiko å gjøre det, for det kan bidra til å spre plantesykdommer. Hjemmedyrking er en fin og sunn hobby, så lenge man gjør det på en riktig måte, sier seksjonssjef for planter i Mattilsynet, Are Sletta, til Nationen.

Kan få alvorlige konsekvenser

Ifølge Sletta kan plantesykdommer i ytterste konsekvens legge strenge restriksjoner på norsk jordbruksmark i flere tiår.

– Vi ser at det er en del utbrudd av plantesykdommer som vi ikke har hatt før. Dyrker du for eksempel matpotet i hagen, kan sykdommer som potetkreft (sopp som ikke er ønsket i Norge journ.anm.) spre seg til jordbruksareal, advarer han.

– Dette har ikke bare konsekvenser for hagen din og bonden like i nærheten, men også for hele miljøet. Bakterier og virus kan spre seg til skogen, fortsetter seksjonssjefen, som anbefaler folk å kjøpe frø og setteknoller som er laget til formålet dyrking.

Lettere tilgang på sertifiserte settepoteter

I Norge er det forbudt å importere settepoteter, rett og slett fordi det er ønskelig å ha en sunn og frisk produksjon av norske poteter.

Mattilsynet har nå gjort det lettere å skaffe sertifiserte settepoteter, hvis du bare trenger to-tre poteter til en liten hageflekk.

– Inntil i fjor måtte man kjøpe store mengder med settepoteter, men nå har vi endret regelverket. Nå får du kjøpt sertifiserte settepoteter i mindre kvantum hos flere type butikker, opplyser Sletta.

Enda enklere er det å skaffe godkjente såfrø. Sletta påpeker at man får kjøpt såfrø i de fleste butikker, både ved hagesenter, blomsterbutikker og i dagligvarehandelen.

– Såfrø har strengere kvalitetskontroll når det gjelder sykdommer, og man kan se om frøene egner seg for norske forhold. Planter du derimot et frø fra en kjøpt tomat, vet du ikke hvilket resultat du får, sier han.