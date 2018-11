Matsentralen Norge har fått berekraftpris

«Årets håndtrykk» er Storebrands berekraftpris og vert delt ut til aktørar som gir ei hjelpande hand for å løyse klimautfordringane i verda.

– Matsentralen Norge er verkeleg ein verdig vinnar. Sentralen ligg i år an til å omfordele 2.000 tonn overskotsmat til vanskelegstilte personar, noko som svarar til 4 millionar måltid og bidrar til at dei sparer miljøet for 6.000 tonn CO2-utslepp frå mat som elles ville blitt kasta. Det kallar eg berekraft i praksis, seier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Landbruks- og matdepartementet bidrog til etableringa av Matsentralen i Oslo i 2013. I 2017 opna matsentralar i Bergen, Bodø, Tromsø og Trondheim. Det vert jobba med å opne matsentralar i Rogaland, på Sørlandet og i Vestfold/Telemark. I tillegg vert det vurdert matsentralar i Oppland og Østfold.

Matsentralane distribuerer fullverdig overskotsmat frå daglegvarebutikkar, grossistar og produsentar til vanskelegstilte personar.

Matsentralen Norge (MNS) blei etablert i 2017 og hjelper og utviklar nye og eksisterande matsentralar, og fungerer som ein ressursbank for redistribusjon av overskotsmat.