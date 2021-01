Matproduksjonen i Norge går fortsatt som normalt

Tema for møtet var status etter innføring av omfattende innstramminger i Oslo, Nordre Follo og omkringliggende områder, og innføring av strenge innreiserestriksjoner til Sverige.

Næringen rapporterte om at all produksjon går som normalt, men at bransjen har innført ytterligere innskjerping av smitteverntiltak, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

– Det er viktig for oss å få informasjon om hvorvidt smittesituasjonen og innstrammingene som er innført de siste dagene medfører nye utfordringer som påvirker produksjon og forsyning negativt. Jeg fikk en god orientering om status og samtidig forsikringer om at per nå går matproduksjon som normalt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i pressemeldingen.

Følger situasjonen tett

Ifølge Landbruks- og matdepartementet forventes det ikke problemer med forsyninger på innsatsvarer (varer som brukes til å produsere noe annet) på kort sikt. Bedriftene har lagre, men det er stor oppmerksomhet rundt dette for å sikre stabil produksjon og vareflyt fremover.

I deler av landet er det nå innført de strengeste tiltakene siden 12. mars 2020. Landbruks- og matdepartementet opplyser at det er full beredskap i verdikjeden, og alle følger opp rådene og påleggene som helsemyndighetene har gitt.

– Vi vil følge situasjonen tett, og jeg har bedt om å bli holdt løpende orientert fra næringen, sier Bollestad.

Åpent for forhandlere av fôr til dyr og landbruksvarer

Søndag gjorde regjeringen justeringer på hvilke butikker som kan holde åpent utover dagligvarebutikker, apotek og bensinstasjoner.

Det gjelder blant annet dyrebutikker og utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr, i tillegg til butikker som selger deler og fôr knyttet til landbruk og husdyrproduksjon.