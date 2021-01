– Nå er det ikke sånn at vi må spise animalske produkter hver dag, men de inneholder mange viktige næringsstoffer som kroppen vår trenger for å fungere optimalt. Sett i et historisk perspektiv er vårt animalsk-baserte kosthold en viktig årsak til menneskets høye intelligens i dag. Men når vi først slakter dyr er min kjepphest å utnytte så mye som mulig av dyret til mat, sier Nofima-forsker, Rune Rødbotten ifølge en pressemelding.

– Innmat og blod fra slaktedyr kan utnyttes i større grad enn det gjøres i dag. Det vil gi en mer bærekraftig produksjon og kan gi bedre helse hos forbruker, fortsetter han.

Les også: Snart kan det være roboter som gjør dette

– Går glipp av mye sunn mat

Nofima viser til at mindre enn 50 prosent av et storfe er kjøtt – resten er bein, innvoller og blod. Disse råstoffene blir i dag i all hovedsak utnyttet som dyrefôr, men man skal ikke mange tiår tilbake før det var en del av menneskematen. Lungemos, lever og blodpudding er ikke lenger like normalt å finne på norske middagsbord, ifølge Nofima.

Annonse

Forskerne høster støtte fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), som sier at vi med en «relativt nyvunnen rikdom har vi gått bort fra mat laget på innmat og blod».

– Hvis forbruker bare vil ha de fineste kjøttstykkene, da går vi glipp av mye sunn og tradisjonrik mat. Nofima arbeider nå med å kunne bruke slik mat i større grad, både ut fra et helseperspektiv og et bærekraftperspektiv. Det er en jobb jeg heier på, sier hun.

Ikke bærekraftig som dyrefôr

Rødbotten i Nofima sier at det er viktig for dem å vise at mat laget av innmat og blod både har gode helseeffekter og at det er mer miljøvennlig når en større del av dyret går til menneskeføde.

– Å bruke store deler av et slaktedyr til dyrefôr, er ikke bærekraftig i lengden.

– Både bærekraft og helse er viktig for mange mennesker, men vi vet fra forbrukerstudier at god smak er avgjørende for gjenkjøp av matvarer. Så når vi klarer å finne frem til mat som har blod, lunger, lever eller hjerte blandet inn i seg, og det smaker godt, da kan vi også spille på helse og klima som argumenter, sier han.