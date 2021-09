Mathandel kan rammes hardt av klimaendringer

Forskerne bak den nye rapporten mener verdenssamfunnet må ha en felles plan for klimatilpasning i jordbruket for å dekke framtidas matbehov, skriver SVT.

Flere land importerer i dag store mengder mat ettersom de ikke har gode nok forutsetninger for egen produksjon. Uten mer globalt samarbeid rundt klimaspørsmålet, kan det være en trussel for handelssystemet og framtidas matforsyning, skriver Stockholm Environment Institute i rapporten.

– Det største problemet akkurat nå er at land behandler klimautfordringer som et innenlandsk spørsmål, noe som forblir innenfor deres grenser, sier Magnus Benzie, en av forskerne bak rapporten til den svenske rikskringkasteren.

I rapporten har de kartlagt hvilke land som utgjør den største risikoen for mangel på ulike matvarer i framtida. USAs store produksjon og eksport av mais og hvete trekkes fram som et eksempel. Det antas at klimaforandringer vil slå hardt ned i det store landet.

– Risikoen som USA utgjør for resten av verden består av to deler. Det ene handler om hvilken effekt klimaforandringene kommer til å ha på mais- og hveteavlinger i framtida. Det andre handler om i hvilken utstrekning andre land blir berørt av USA for å møte sine egne forbruksbehov, sier Benzie.

Den største risikoen for verdensmarkedet når det gjelder ris, er Thailand.