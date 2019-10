Matbutikkene selger mer av sine egne produkter

Verdiveksten i dagligvaremarkedet til og med tredje kvartal i år er på 1,6 prosent, og tilsvarer 2,1 milliarder norske kroner, viser Nielsens kvartalsrapport fra tredje kvartal. Nielsen er et analysebyrå, som blant annet analyserer utviklinger i matvaresektoren.

Coop Extra er den butikken som vinner flest andeler, og har en oppgang på 1,4 prosentpoeng til 14,4 prosent av dagligvareandelene.

– Suksessoppskriften til Extra ligger i at vi har like lave priser som konkurrentene, det vet kundene, men i tillegg har vi et langt større utvalg og en bra kombinasjon av egne merkevarer og produkter fra merkevareindustrien. Kundene finner alt de trenger i en butikk, og det er noe de setter pris på, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Norgesgruppen størst

Norgesgruppen er fremdeles Norges desidert største dagligvareaktør med 43,8 prosent av markedet. De vokser med 0,5 prosentpoeng fordi Kiwi vokser med like mye.

Rema er en av de store taperne, og mister 0,5 prosent poeng av markedsandelene.

Trond Bentestuen, sjef for Rema i Norge, er klar på at han ikke liker utviklingen.

– Dette er selvsagt ikke tall vi er fornøyde med. Min erfaring er at vi må være langsiktige i vårt arbeid, og gjøre de nødvendige endringene som skal til for at vi skal løfte oss dit vi ønsker å være, skriver han i en e-post til Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen utgjør Remas fall på 0,5 prosentpoeng i markedsandeler rundt 900 millioner kroner.

Selger mer av egne merkevarer

Nielsen har også sett på hva som bidrar til verdiveksten hos matvarekjedene. Her viser tallene tydelig at det er kjedenes egne merkevarer som står for den største delen av veksten.

67 prosent av den totale inntektsveksten kommer fra egne merkevarer, mens de resterende 33 prosentene kommer fra andre merkevarer. Dette gjør at andelen av den totale omsetningen som kommer fra egen merkevarer øker.

I fjorårets tre første kvartaler kom 16,6 prosent av inntektene fra egne merkevarer, mens det i årets tre første kvartaler er oppe i 17,3 prosent.

Den varegruppen som øker mest er fersk mat (2,5 prosentpoeng) og pakket mat (2,4).

"De fire største hovedkategoriene har en samlet verdiøkning på ca. 2,2 Mrd NOK, hvor ca. 1 Mrd NOK kommer fra Fersk Mat. Innen Fersk Mat er det Grønnsaker/Poteter, Fjærkre og Ferske Ferdigretter som bidrar mest til veksten", står det i rapporten.