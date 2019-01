– Mat og Landbruk er en viktig møteplass

Årets Mat og Landbruk har mat, bærekraft og klima som bærende temaer. Før konferansen startet, fikk Nationen noen ord med noen av deltagerne.

Fredrik Berentzen, Gjensidige

– Hvorfor er du her i dag?

– Jeg er her for å se og lære.

– Hvorfor er Mat og Landbruk viktig?

– For oss i Gjensidige er det viktig å se hvordan landbruket utvikler seg.

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU

– Hvorfor er du her i dag?

– Jeg er her i dag fordi dette er en viktig møteplass for matentusiaster. Jeg vil se hva som skjer, treffe andre med felles interesser og lære mer. Det blir presentert muligheter for god mat i fremtiden og trygg matprodukjson, og det er viktig å få med seg.

– Hvorfor er Mat og Landbruk viktig?

– Her er det mye å lære! Det er en fin møteplass for å dele kunnskap og lære av andre.

– Hva ser du frem til i dag?

Lidvin Hage, tilltsvalgt i Nortura

– Hvorfor er du her i dag?

– Jeg er her for å treffe folk, og for å få et inblikk i hvordan matproduksjonen blir videre.

– Hva ser du frem til i dag?

– Helheten. Jeg tror ette blir et jordnært og lærerikt arrangement.

Tara Voll Dombu, styreleder i Bygdeungdomslaget

– Hvorfor er du her i dag?

– Dette er en viktog møteplass. I tillegg er programmet veldig bra, og jeg gleder meg til dagen videre.

– Hvorfor er Mat og Landbruk viktig?

– Folk bruker bonden, og trenger hjelp fra bonden, opptil flere ganger hver dag. Mat og Landbruk er viktig for alle.

– Hva ser du frem til i dag?

– Jeg gleder meg veldig til foredrag av James Rebanks, da jeg har lest boken hans tidligere.

Nils Asle Dolmseth, tillitsvalgt i Tine

– Hvorfor er du her i dag?

– Dette er en god mulighet til å same hele næringen, med temaer som det er verdt å få med seg. Mat og landbruk er en mulighet til å hente ressurser og å treffe kollegaer man ellers ikke møter.

– Hvorfor er Mat og Landbruk viktig?

– Konferansen samler mennesker både i og utefor næringen. Den er en vikig møteplass. Mat og Landbruk har i senere tid begynt å samle folk utenfor landbruket også, så man kan møte folk på tvers av næringen.