Mat er en kilde til miljøgifter

En studie som blant annet Folkehelseinstituttet har deltatt i, har undersøkt sammenhengen mellom kosthold og nivået av 33 miljøgifter hos omlag 1000 gravide kvinner og deres barn i skolealder.

– Det er sammenheng mellom hva vi spiser og hvor mye miljøgifter vi har i kroppen sier forsker Eleni Papadopoulou ved Folkehelseinstituttet til matportalen.no.

Rasultatet fra forskninga viser at kvinner som spiser mer enn tre fiskemåltider i uka, samt barn som spise mer enn to fiskemåltider i uka, har et høyere nivå av flere miljøgifter i blodet. Dette gjelder blant annet miljøgiftene PCB og kvikksølv.

Et annet resultat viste også at inntak av frukt hadde sammenheng med plantevernmiddelrester i urinen både hos kvinner og barn.

Barn spiste økologisk mat mer enn en gang i uka hadde lavere nivå av stoffer som man finner i plast, samt plantevernmiddelrester, enn barn som ikke spiste økologisk mat.

Papadopoulou sier til matportalen.no at gravide og barn er særlig sårbare for miljøgifter, men at i den studien som de har gjennomført har de ikke vurdert helserisikoen knytta til miljøgiftene. De har kun sett på mengden miljøgifter hadde sammenheng med kosthold.

Deltakerne i undersøkelsen var fra Norge, Spanina, Hellas, Storbrittanina, Litauen og Frankrike.