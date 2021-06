Massedød av fisk endte med milliongebyr

Gebyret lyder på 1.013.510 kroner. Mattilsynet mener at selskapet har opptrådt klart uaktsomt, skriver IntraFish.

– Jeg blir fortvilet over at vi ikke når inn. At ikke Mattilsynet stoler på dokumentasjonen verken fra oss eller eksterne. At man blir mistrodd, oppleves tungt, sier daglig leder Rune Sandvik.

Ifølge vedtaket gikk alarmen klokka 1.30, men selskapet oppdaget ikke hendelsen før klokka 7.

– Dette er en uakseptabelt lang responstid og periode der fisk har lidd. Når dere først oppdaget hendelsen, sørget dere ikke for at den levende fisken ble avlivet på en velferdsmessig forsvarlig måte, skriver Mattilsynet.

Den trolige dødsårsaken var problemer med vannstrømmen gjennom biofilteret slik at det oppsto hydrogensulfid-forgiftning fra slam funnet i silveggen.

Vedtaket er påklagd og ligger til behandling hos Mattilsynet.

