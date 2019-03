Marit Haugen innstilt som styreleiar i Tine

– Marit Haugen har først og fremst brei kompetanse. Ho er ein person som samlar byggjer bruer. Ho er ein person som legg vekt på bygge eit lag, og utvikle og gje ansvar til heile laget, sier leiar i valkomiteen, Bodil Mannsverk i ei pressemelding.

Trond Reierstad har vore styreleiar for Tine i ni år, men tek ikkje attval for ein ny periode, melder Tine.

– Trond har gjort ein strålande jobb i ei krevjande periode. Vi som mjølkeprodusentar har mykje å takke han for. At han no vel å overlate roret til andre, har vi i valkomiteen stor respekt for, uttaler Mannsverk i pressemeldinga.

Valkomiteen føreslår Marit Haugen frå Steinkjer, og valet skjer på årsmøtet i april.

Dette skriv Tine om Marit Haugen:

Marit Haugen (48) er melkebonde i Beitstad i Steinkjer, der hun driver gården sammen med mannen Sven. Hun er utdannet landbruksøkonom fra Ås (nåværende NMBU) og har bred organisasjonserfaring fra landbruket. Hun har jobbet i Landbruksdepartementet, vært jordbrukssjef og kommunesjef i Hjelmeland kommune, vært organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag, og de fire siste årene styremedlem i TINE SA.

Bodil Mannsverk legg til at Marit Haugen er ein engasjert, offensiv og audmjuk person som er motivert for å utvikle Tine vidare.

Vidare føreslår valkomiteen å fornye tilliten til nestleiar Nils Asle Dolmseth frå Åfjord, og føreslår eit "comeback" for Nina Koltveit Sæther, som er tidlegare nestleiar. Ho trekte seg frå vervet i 2015 og har sidan site som styremedlem i fleire av Tine sine dotterselskap.

Vala skjer på årsmøtet på Lillestrøm 11. april.