Tidligere denne uken har Nationen omtalt dødsfallet til en 60 år gammel mann ved en gård på Grytøya utenfor Harstad.

Ifølge NRK var avdøde ute og gikk tur med hunden sin i området ved gården. Politiet konkluderer med at mannen, etter all sannsynlighet, har vært utsatt for en ulykke.

– Det er ikke kjent for oss at mannen har noen tilknytning til gårdsdrift, sier seksjonsleder for etterforskning på Harstad politistasjon, Heidi Heggen, til statskanalen.