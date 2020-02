Mann skadd i fallulykke ved Moelven-sagbruk

– Det har vært ei fallulykke. En mann i 20-åra har falt ned i forbindelse med arbeid. Det er uvisst skadeomfang, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Oppland Arbeiderblad.

Meldingen kom til politiet like før klokka 11. Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Annonse

– Vi undersøker hva som har foregått, og sørget for at Arbeidstilsynet blir orientert om hendelsen. Vi oppretter en undersøkelsessak og rapporterer. Det er mye ansvar for å ivareta mannskap på en slik arbeidsplass, sier Solberg.

Moelven skriver i en pressemelding at mannen som skadet seg, er leid inn fra en underentreprenør av Ringsaker industriservice, som utfører et renoveringsoppdrag hos Moelven Mjøsbruket. Fallulykken skjedde ved renovasjonsarbeid innvendig i bygget.

– Vi er alle sterkt preget av ulykken. Alle skal komme hele hjem fra jobb hos Moelven, og når en slik ulykke skjer, påvirker det alle på arbeidsplassen. Nå avventer vi mer informasjon fra sykehus og rapporten fra gjennomgangen vår med politiet og Arbeidstilsynet, sier daglig leder ved Moelven Mjøsbruket, Sturla Westrum.