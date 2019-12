Mann frifunnet for å ha skutt hund

Mannen skjøt hunden to ganger. Først fra 40 meters hold og deretter på om lag en halv meters hold. Hunden døde.

I sin forklaring sa mannen at kona hadde kommet løpende inn i stua og ropt at det var en ulv i saueinngjerdingen på eiendommen deres. Mannen tok med seg en rifle og gikk ut. Han sa at han var sikker på at dyret var en ulv og avfyrte skuddene.

Han er ikke tiltalt for ulovlig felling eller avlivning av dyr, og retten har derfor kun vurdert om avlivningen ble utført på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Tingretten tror på mannens forklaring om at han trodde hunden var en ulv og har derfor vurdert om handlingen samsvarer med rettslige standarder for avliving av ville dyr.

Det mener retten er tilfelle, og mannen frifinnes derfor.