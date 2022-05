Pårørende er varslet, skriver Sørøst politidistrikt.

Mannen ble bekreftet død på stedet.

Operasjonsleder Kamilla Aardal opplyser til VG at vedkommende fikk et tre over seg.

– Det har vært noe som kalles et rotvelt. Det vil si at stammen har løsnet fra grunnen, sier hun til avisa.