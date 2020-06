Mann (72) angripen av ulv i Canada

Fredag 29. mai blei ein 72 år gamal mann ved namn Stanley Russ angripen av ein einsam ulv utanfor heimen sin i Port Edward i den canadiske provinsen Britiske Columbia, skriv den lokale avisa The Northern View.

Russ var på veg heim frå nokre vener ved 23-tida då ein ulv plutseleg kom løpande møt han frå eit buskas. Ulven gjekk til angrep og beit Russ i armar og bein.

Nokre naboar og sonen til Russ kom stormande til for å hjelpe, og fekk jaga vekk ulven med hjelp av ein bilalarm og veiving med kjeppar.

Russ blei hasteoperert på eit sjukehus dagen etter, og overlevde det dramatiske angrepet.

Sonen Frank Russ fortel at nokre av bita gjekk heilt inn til beina.

– Eg kunne sjå hovudpulsåra pumpe. Heldigvis blei den ikkje kutta over, seier sonen.

Ulveangrep på menneske er svært sjeldan, sjølv i Canada, der bestanden er stor.

– Det er veldig, veldig, veldig uvanleg, men ikkje heilt ukjend, seier seniorforskar John D.C. Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) til Nettavisen.

Ulveeksperten seier at ulvar som angrip menneske kan delast inn i fire kategoriar:

Les også: Ulven gir oss litt bedre samvittighet i kampen mot klimaendringer og naturinngrep

1. Rabies

Annonse

– Det fyrste ein alltid mistenker er rabies. Det utgjer 80 til 90 prosent av tilfella der ulv går til angrep på menneske. Ein ulv med rabies kan bli veldig aggressiv og hyperaktiv. Dei kan røre seg over store avstandar, og bit alt dei kjem over. Alt frå kyr, hestar og sau til menneske, seier Linnell.

2. Menneske og mat

Den andre kategorien er når ulvar mistar frykta for menneske fordi dei koplar menneske til mat.

– Dette kan skje når ulvar i nasjonalparkar begynnar å bli veldig vane med folk, og kanskje dei også har opplevd å få mat av dei. Då kan enkelte ulvar hamne i ein ond sirkel der dei mistar frykta for folk og begynnar å vente godbitar av menneske. Då kan dei bli aggressive viss dei ikkje får mat av folk, og kan i ytste konsekvens gå til angrep, seier Linnell.

3. Menneske som byttedyr

Nokre ulvar kan sjå på menneske som byttedyr.

– Dette er ulvar som går til uprovosert angrep. Dei ønskjer å drepe. Dette er utruleg sjeldan, men det skjer. Det var eit tilfelle i Alaska for 10–15 år sidan der ein joggar blei angripen og drepen av ein ulveflokk, seier Linnell.

4. Skada ulvar

– Du kan ha enkelte ulvar som er skada, og som slit med å finne annan mat. Då kan det skje at dei vil teste ut eit menneske for å sjå om det er etande. Dette er endå sjeldnare, og eg kjem berre på eit par dokumenterte tilfelle. Det var mellom anna eit tilfelle med ein skada ulv som gjekk til angrep på eit menneske i Minnesota i USA, seier Linnell.

Kva med norsk ulv?

Ifølgje Rovdata var det registrert 56 ulvar i Noreg i løpet av vinteren 2019–2020. I tillegg var det registrert 47–50 ulvar som streifa på begge sider av grensa mellom Noreg og Sverige.

Linnell fortel at risikoen for at eit ulveangrep retta mot menneske skjer i Noreg er forsvinnande liten.

– Ein kan aldri seie at den er heilt ufarleg. Alle veit at slike ting kan skje, men risikoen for at det skjer er så liten at det er vanskeleg å talfeste. Me har ikkje sett farlege situasjonar i Noreg i nyare tid, seier Linnell.