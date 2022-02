Mangler veterinærer til tross for tiltak

Som Nationen tidligere har omtalt sliter mange kommuner med å rekruttere nok veterinærer, slik at de oppfyller lovkravet om å alltid ha veterinær på vakt. Som konsekvens av dette, blant annet, opplever også mange veterinærer et svært høyt arbeidspress.

Kommunene Hattfjelldal og Grane, som til sammen er et veterinærdistrikt, har også slitt alvorlig gjennom mange år.

De aller fleste stordyrveterinærer er selvstendig næringsdrivende, men for å lette rekrutteringen har Hattfjelldal og Grane gjennom flere tiår hatt hver sin ansatte kommuneveterinær.

I tillegg leier de inn selvstendig næringsdrivende veterinærer for å få turnusen til å gå opp.

Mangler vikarer

Kommunedirektør Stian Skjærvik sier ordningen er avgjørende for at de vanligvis klarer å ha nok veterinærer i turnus. Han er imidlertid klar på at de fortsatt er for sårbare ved sykdom.

– Tilgangen på vikarer ved sykefravær og i ferier er stort sett fraværende. Det betyr at ved sykdom og annet fravær har vi opplevd å ikke få tak i vikarer. Vakter har blitt stående tomme, og vi har ikke fått ytt de tjenestene vi er pålagt å levere, sier han.

På det verste har kommunen vært en uke uten veterinærer.

– Vi hadde ingen veterinær til stede en hel uke i august, og i Grane hadde de samtidig bare dagvakt. De som ikke hadde vakt var på reise, og kommuneveterinærene var indisponible. Alle blir syke av og til, og da må vi ha en mer robust reserveløsning enn i dag, sier han.

Kommuneveterinær

Kommuneveterinær i Hattfjelldal, Knut Andre Waaler, er helt klar på at det var avgjørende for ham å få jobb i kommunen.

– Jeg hadde ikke søkt meg til Hattfjelldal i det hele tatt hvis det ikke var en stilling, sier han.

Han tror også situasjonen ville vært den samme for de fleste andre.

– Da tror jeg økonomien hadde gjort det til et gjennomtrekksdistrikt. Mitt klare råd til Kommune-Norge, og spesielt småkommuner, er å ha en kommuneveterinærstilling hvor man er forpliktet til å ta seg av både kuer og katter.

– Kunne også tilskudd for å gjøre det mer lønnsomt å være næringsdrivende fungert?

– Hvis kommunen hadde lyst ut høye tilskudd kunne nok noen tatt det en periode, men jeg tror det hadde blitt vanskelig likevel. Vi er en kommune med dårlig råd, og da kan tilskuddene kuttes av politikerne. Det har andre kommuner gjort, og alle dyrleger vet at tilskudd kan plutselig kuttes og bli borte, sier han.

Vil sponse vikarer

Løsningen, sånn Waaler ser det, er at kommunen sponser selvstendig næringsdrivende veterinærer som er villig til å gå inn i en vikarordning.

– Jeg mener kommunen bør etablere en sterk vikarordning til bruk ved sykdom, med veterinærer som mottar en sum penger for å stå i beredskap. Hvis kommunen hadde hatt det, tror jeg de hadde kommet mye bedre i havn ved sykmeldinger, sier han.

Derfor håper han kommunen snart tar grep.

– Jeg håper vi kan få på plass en vaktordning i løpet av året, og jobber for det, sier han.

– Ingen fasit

Hattfjelldal og Grane jobber for tiden sammen med Kommunenes Sentralforbund (KS), om et prosjekt hvor de skal se på hvordan veterinærordningen kan gjøres mindre sårbar.

Før rapporten er klar ønsker ikke kommunedirektør Skjærvik å si noe om hvilke tiltak som kan bli aktuelle.

– Jeg har ingen fasit på hvilken modell som skal velges for å få en robust veterinærtjeneste i kommunene. Det vi har gjort innledningsvis er å utrede faktagrunnlaget og beskrive situasjonen. Så gjenstår det å analysere og finne fram til alternative modeller som gjør det mer attraktiv å være veterinær i distriktskommuner, og at de får en levelig arbeidshverdag, sier han.