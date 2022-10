– Mange tar det som en selvfølge at jeg har gjort en klassereise

– Folk tar det som en selvfølge at jeg har gjort en klassereise fordi bare jeg kommer fra bygda. Fordommene lever i beste velgående. Mange har et veldig karikert bilde av livet på bygda og menneskene som bor der, sier Helga Flatland.

Hun har akkurat gitt ut sin sjuende roman og møter Nationen på en kafé på Oslos østkant. Og nei, selv om hun er forfatter og bor midt i byen, er det verken caffe latte eller noe annet med fancy navn og soyamelk hun bestiller. Hun bestiller helt vanlig svart kaffe.

En kaffe som like gjerne kunne vært servert i samdriftsfjøset hjemme i Flatdal i Seljord i Telemark.

Og noen klassereise har hun altså ikke gjort. Moren er lege og skribent, faren er melkebonde, Rødt-politiker og utdanna tannlege. Å lese bøker med moren var en like stor del av barndommen som å henge etter faren i fjøset eller diskutere politikk rundt middagsbordet.

Det gode liv på landet

Flatlands siste roman, Etterklang, handler om Mathilde som får sparken som lærer ved en videregående skole i Oslo etter å ha hatt et forhold til en elev. Mathilde bestemmer seg for å leie et hus i Telemark. Hun ender opp på en gård hvor brødrene Johs og Andres driver melkeproduksjon på en tradisjonsrik familiegård sammen med moren Signe.

– Jeg ønsket å skrive om hva folk egentlig lengter til når de lenger etter det gode og enkle livet på landet. Hvordan blir de tatt imot? Hva rømmer de fra og hvilke kulturforskjeller og fordommer finnes der ute? Jeg har ikke budskap eller noen fasitsvar, men jeg synes det er spennende å utforske disse temaene, forteller Flatland.

Småbruk på Finn.no

I Helga Flatlands barndom og ungdom på 1990-tallet var det langt mellom romantiske ukebladartikler om det gode liv på landet.

Hvis Finn.no hadde fantes på den tiden, hadde småbruk garantert ikke vært det mest populære søkeordet slik det er i dag.

Da Flatland gikk på videregående i Skien eller studerte på tekstforfatterlinja ved Westerdahls School of communations sammen med resten av dem som ville bli “noe innen mediene”, fikk hun lite kred for å komme fra bygda.

– Det er interessant å oppleve taktskifter i samfunnet. Nå er det plutselig det jeg kommer fra som er hot. Det er de verdiene jeg vokste opp med som er in. Plutselig er det nærhet til naturen, hardt arbeid, det ekte og autentiske ved å dyrke sin egen mat som gjelder. Det er litt spesielt å være fra et sånt sted som alle plutselig lengter til, sier Flatland.

Vil verken svartmale eller rosemale

Selv ønsker hun verken å svartmale eller å rosemale bygda.

– Det er ikke slik at jeg aldri kunne tenke meg å reise tilbake. Jeg er veldig glad i både gården og bygda. Det betyr ikke at jeg ikke kan se aspekter ved bygdekulturen som ikke er så positive, sier Flatland.

I sin første bok “ Bli hvis du kan. Reis hvis du må” skriver Flatland om Tarjei, som slett ikke har lyst til å overta familiegården. Selv om storesøsteren Julie er både mer kompetent og mer interessert, blir odelsjenta fullstendig oversett av faren. Selv ikke når Tarjei verver seg som soldat i Afghanistan for å slippe unna gården, forstår faren problemet.

– Mye kunne vært løst om familiemedlemmer snakket litt mer sammen?

– Ja, den tausheten kan være giftig og skummel og få ganske fryktelige konsekvenser. I den siste boka mi sier moren på gården ganske ofte at “dette snakker vi ikke om”. Mange kan nok kjenne seg igjen i det.

Annonse

Krevende small talk

Det er ikke så lett for Mathilde å komme inn i miljøet i bygda i Telemark. Hun drømmer om kjøkkenhage, men frøposene blir liggende uåpnet på stuebordet mens naboene gjør ferdig både våronn og slåttonn. Mathilde prøver seg på small talk om at det er eksotisk med ulv, at det er bra å drive økologisk og at det er deilig at sola skinner på en søndag. For bøndene hun leier hus av, er ulven alt annet enn eksotisk og økologisk landbruk betyr lite effektiv matproduksjon. Strålende sol gir først og fremst bekymring for om såkornet vil spire.

Mathilde forstår fort at på bygda er det hardt praktisk arbeid som er høyverdig. Å sitte i sola og lese bok på en søndag vitner om dårlig karakter.

– Hva som er god arbeidsmoral har vi ofte diskutert hjemme. Som forfatter skriver jeg for eksempel mye på natta. Jeg går ikke med på at det i seg selv er mer moralsk høyverdig å stå opp klokka fem og legge seg klokka ti på kvelden enn å stå opp tolv på formiddagen og jobbe til fire om natta, sier Flatland.

Relasjonene er de samme

Forfatteren synes det er interessant hvordan mange ser ut til å sette likhetstegn mellom livet på landet og et enkelt liv.

– Livet på landet er kanskje enklere i den forstand at du kan slippe barna ut i hagen, som en av karakterene i boka sier, men det er jo ikke slik at relasjons- eller reaksjonsmønstrene dine endrer seg fordi du flytter ut av byen. Mathilde blir ikke kvitt det hun egentlig rømmer fra bare fordi hun flytter til Telemark.

Utstøtt av bygdedyret

Når Mathilde involverer seg med en gift mann, får hun til slutt oppleve bygdedyret. Det er ingen direkte konfrontasjon. Folk tar bare avstand og snakker ikke med henne på butikken lenger. Da Flatland skrev boka syntes hun selv at den gifte mannen slapp ufortjent billig fra bygdas fordømmelse.

– Jeg er faktisk overrasket over den forakten mange lesere møter Mathilde med. De fordømmer henne, og ikke den gifte mannen som i realiteten er den som svikter. Spesielt kvinnelige lesere dømmer henne hardt. Det finnes nok et bygdedyr, men kvinnedyret kan også være ganske brutalt, sier Flatland.

Handlingen i Etterklang foregår på en moderne melkegård. Beskrivelsene av traktorer, motorsager, inseminering og melkeroboter er like troverdige som detaljene fra Mathildes urbane osloliv.

– Jeg er litt overrasket over at så få av anmelderne har nevnt landbrukstematikken, som jeg vier stor plass i boka. Kanskje det er fordi de ikke har noe kjennskap til landbruket og dermed heller ikke interesserer seg for det? spør Flatland.

Hun kunne ønske folk generelt var mer spørrende i møte med det de ikke kjenner eller kan noe om.

– Det er lite nysgjerrighet og mange sterke meninger. Selv om temaer man ikke har forutsetning for å kunne noe om. Sosiale medier bidrar, de siste årene har det for eksempel florert av hobby-epidemiologer i facebook-feeden min. Et annet eksempel er ulvedebatten, der jeg opplever at mange instinktivt reagerer og mener veldig sterkt uten å ha satt seg godt nok inn i saken og uten å stille spørsmål, sier Flatland.

Ikke press om å overta

Intervjuet går mot slutten. Flatland skal snart møte søsteren sin, som skal hjem til gården og Flatdal dagen etter.

Det er ikke bestemt hvem eller om noen av de fire søsknene skal overta gården.

I ungdommen kunne Helga Flatland gjerne ta fjøsstellet før hun dro på fest. Nå som melkemaskinen er byttet ut med melkerobot og alt er blitt høyteknologisk, kan hun ikke gjøre det lenger.

På tross av at gården har vært i slekta siden 1600-tallet, kjenner ikke Flatland noe tyngende press om å føre slektsgården videre. Selv om situasjonen er uavklart, er det ingen vond stillhet rundt bordet hvis gårdens framtid diskuteres.

– Jeg opplever at faren min først og fremst er opptatt av levende landbruk og at han har et pragmatisk forhold til dette. For meg har gården vært en ressurs og en mulighet, både som menneske og som forfatter. Gården og bygda har jo vist seg å være ganske fruktbar litterær inspirasjon, avslutter forfatteren.