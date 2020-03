Mange salmonella-funn hjå kattar – stammar truleg frå villfugl

Mattilsynet har den siste tida sett ei oppbløming av salmonella hjå norske kattar. Dei mistenker at smitta kjem frå småfugl.

– Det er ganske vanleg at det er salmonella på villfugl, det er ofte ein smittetopp frå februar og ut april. Me har også sett at det er fleire veterinærar som melder om salmonellasmitta kattar. Det er ofte tilfelle om vinteren, men no er det litt meir enn normalt, seier veterinær og seniorrådgivar på dyrehelse Bente Fjermestad-Eie i Mattilsynet.

– Ver ekstra obs

Fjermestad-Eie vil oppmode bønder om å ta ekstra foholdsreglar tilpassa sine bygningar.

– Me vil minne dei som driv med matproduserande dyr om å verne sine dyr mot salmonella og annan smitte som fuglar og skadedyr kan ta med seg. Nokre dyrerom er lettare å sikre enn andre, men me vil at folk er merksame på å gjera tiltak for å hindre at fuglar og andre dyr kjem inn. Særleg i dyrerom, smittesluse og fôrlagera, seier Fjermestad-Eie.

– Hugs på at gardskatten og gardshunden og kan vere smitteberarar, det er lurt at dei ikkje får tilgang til å smitte dyra på garden, legg ho til.

Fjermestad-Eie vil at kvar og ein skal tenke gjennom kva tiltak dei kan gjera i sine dyrehald for å minske risikoen for smitte.

– Ver litt ekstra obs og ta ein liten sjekk i dyrehaldet ditt, seier veterinæren.

Hva er salmonella? Kilde: Mattilsynet Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være hodepine, kvalme og feber, i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig. Sykdommen går vanligvis over av seg selv. Symptomene hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men dyr trenger ikke få symptomer. Salmonella er en zoonose, det betyr at sykdommen kan smitte mellom dyr og mennesker. Salmonellabakteriene skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen. Forekomsten av Salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der Salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

God hygiene

Mattilsynet skriv sjølve i ei pressemelding at dei minner om at god handhygiene førebygger smitte, og at handvask er eit generelt og viktig hygieneråd.

– Vask hender med vanleg såpe og vatn etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lagar mat og før måltid.

– Hugs å melde frå til oss ved mistanke om salmonella, avsluttar dei.