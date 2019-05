Mange lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

I dag legges revidert nasjonalbudsjett fram. Før fremleggelsen har regjeringen, som sliter i motvind på målingene, lekket som en sil.

Klokken 10.45 legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Da vil også delen av budsjettet som statsrådene ikke har ønsket å markere, komme for en dag, etter at de etter tur har jublet over millionbevilgning etter millionbevilgning de siste ukene.

Dyre lekkasjer

Senest mandag kom det flere nye lekkasjer, som at regjeringen setter av 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter, 26 millioner til nye studieplasser og videreutdanning, samt 12,8 millioner kroner til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper.

Blant de «dyreste» av de over 30 budsjettlekkasjene som NTB har registrert de siste ukene, er tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger, som kommer til å koste rundt 1,5 milliarder kroner å bygge.

Dårlige meningsmålinger

Samtidig som statsrådene har strødd om seg med millioner av budsjettkroner, har statsminister Erna Solberg (H) den siste tiden hatt grunn til å bekymre seg over meningsmålingene.

Selv om regjeringen nå har flertall i Stortinget, hadde det blitt klart flertall for regjeringsskifte om det var stortingsvalg i dag, ifølge en rekke meningsmålinger.

Vaker rundt sperregrensen

Annonse

Småpartiene KrF og Venstre vaker rundt sperregrensen, og ikke siden 2015 har Høyre hatt lavere oppslutning enn på målingen gjort av Kantar TNS for TV 2 før helgen, med 21 prosent.

Frp har også hatt blytunge meningsmålinger helt ned på 10-tallet denne våren. På partiets landsmøte på Gardermoen brukte Frp-leder Siv Jensen nettopp en budsjettlekkasje om nedbygging av bomstasjoner til å lette på stemningen og til å markere Frp som et anti-bompengeparti før kommunevalget til høsten.

Hvilke bomstasjoner som skal rives, vil bli kjent i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Slipper forhandlinger

I år blir det ikke samtaler til langt på natt om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrFs finanspolitiske talspersoner, slik det har vært tidligere år.

Nå sitter begge de to tidligere støttepartiene i regjering og har fått delta i selve budsjettprosessen fra innsiden.

To lekkasjer viser at det nyeste regjeringstilskuddet KrF har satt sitt preg på budsjettet: 20 millioner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker og en reversering av alle de omstridte endringene i pleiepengeordningen.

Siden det er flertallsregjering, er det reviderte budsjettet allerede sikret flertall i Stortinget. Samtidig er det et visst rom for å gjøre mindre omprioriteringer når budsjettet kommer til behandling i de ulike komiteene på Stortinget. Finanskomiteen har frist til 14. juni med å avgi sin budsjettinnstilling. Behandlingen i stortingssalen skjer 21. juni.