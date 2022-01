Bønder må oppgradere brannvarsling innen tre år

I en undersøkelse gjort av Agri Analyse for Landkreditt forsikring svarer over fire av ti bønder at de ikke har oppgradert brannvarslingsanlegget til 4G.

I 2025 stenger nemlig Telenor 2G-nettet som i dag benyttes i utringer-tjenesten knyttet til brannvarslingen på gårder. Uten oppgradering vil varslingen slutte å fungere, understreker Landkreditt forsikring i en pressemelding.

Brannvarslingsanlegg er påbudt på gårder med et visst antall husdyr. I undersøkelsen til AgriAnalyse svarte rett under tre av ti at de har oppgradert, og en like stor gruppe var usikker på om de var koblet til 4G-nettet eller ikke.

– Det er viktig at de som har ventet kommer i gang med dette, og legger en plan. Mange kommer til å etterspørre samme oppgradering, og det kan skape pressproblemer helt opp mot fristen. Der er ingen grunn til å nøle med dette, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

– Det er slett ikke sikkert bonden er til stede når alarmen går, så en GSM-utringer som varsler til mobiltelefon kan være avgjørende for å kunne berge dyreliv og verdier, sier Knut Bjørnseth, leder for Brannforebyggende avdeling i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.