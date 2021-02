Fødeavdelinga i Kristiansund blir flytta til Molde frå 8. februar, og skal vere stengt fram til 1. oktober i første omgang. Måndag var det markering for behalde fødetilbodet. Elisabeth Jørgenvåg er følgejordmor i Kristiansund, og har jobba for å behalde fødetilbodet i over 16 år.

– Eg var invitert til markeringa ved sjukehuset i Kristiansund i dag, men eg makta det berre ikkje. Dette er heilt tragisk for dei gravide og dei fødande kvinnene som frå før av har ein lang og kronglete transportveg, seier ho på SMS til Nationen.

– Kvinnene her har gått til media, dei har skreke og ropt, men dei blir ikkje høyrde. Ein føler berre avmakt og tristheit på vegne av kvinnene. Er ein i tillegg så uheldig at ein ikkje rekker å kome fram tidsnok og må føde på vegen, skal ein skrive avviksmelding til helseforetaket. Forstå det den som kan. Dei meiner nok at det er ei slags kvalitetssikring.

Dei siste to dagane har det vore 10 fødande på avdelinga.

Kan ta opp til 6 timar

No kan det ta opp til 6 timar før fødande kvinner frå Kristiansund er framme på sjukehuset.

– Eg hadde ein transport i går kveld. Kvinna ringte meg klokka 20, og vi var framme på fødeavdelinga i Kristiansund klokka 22.48. Det var ein hastetur, og alt klaffa med ambulanse og ambulansebåt. Frå telefonen frå kvinna kom, til vi var på føden i Kristiansund, tok det altså 2 timar og 48 minutt. Skulle ho i tillegg blitt frakta til Molde, ville vi brukt 4 timar, minst. All sunn fornuft tilseier at dette er for langt, seier Jørgenvåg.

Aure kommune er ei kommune med fleire små øyer der båt er einaste moglegheit for å kome seg til fastlandet. Smøla kommune er òg ei øy utan vegsamband til fastlandet, og er den nordlegaste i Møre og Romsdal. Med fødetilbod i Kristiansund, vil det ta minimum 2 timar å kome til sjukehuset. Med fødetilbod i Molde, vil det ta minimum 3 timar.

– Kvinnene på Smøla og Aure er dei desidert taper mest i denne dragkampen om likeverdig fødetilbod. Nærleik til fødeavdeling er og blir det aller viktigaste når nokon går i fødsel, uansett kor ein bur. Nærleik reddar liv, og det er det som betyr noko for befolkinga, seier Jørgenvåg.

Solvik meiner det tek langt lenger tid enn 3 timar, og at ein kan risikere ei transporttid på nesten 6 timar, i tillegg går ikkje ferja om natta.

– Det blir sagt at det ikkje skal ta meir enn tre timar, men ferjene korresponderar så og seie aldri. Det vart brukt 4,5 timar til Kristiansund, no vil det ta 5 og ein halv time til Molde viss ein må vente på ferja, opptil 6 timar viss ferjene ikkje korresponderer, noko dei ikkje gjer, seier Solvik.

Skal kjempe vidare

– Det her skal vi klare, det er siste etappe, sa Solvik under markeringa.

Til Nationen seier ho at å halde avdelinga stengt, ikkje er eit alternativ.

– Det har vore ti fødslar sidan laurdag. Inntak stoppa klokka 08 i dag. Den siste kvinna ankom frå Aure i dag. Fødeavdelinga opnar når Helse Møre og Romsdal lukkast med rekrutteringa. Bunadsgeriljaen vil bidra med stipend på 100.000 kroner per gynekolog, seier Solvik.

Dei har til no samla inn 300.000 kroner, og har eit mål på ein halv million.

– Dette er ei direkte oppfordring til Helse Møre og Romsdal om å betre vilkåra for legar, som høgare lønn. Det er ein trist dag, men vi har gitt håp til befolkninga. Vi held bunaden på, og set vår lit til endring ved valet.