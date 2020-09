– Halvparten av alle som stemmer, sier at partienes løsninger på klimakrisen vil påvirke deres stemmegivning, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp til NTB.

– Det betyr at det finnes velgere i alle partier som ønsker en mer ambisiøs klimapolitikk, sier han.

I undersøkelsen Respons Analyse har gjort for hjelpeorganisasjonen, er folk i tillegg til klima spurt om hva de mener om bistand, koronavaksine og oljefondet.

66 prosent av de spurte er helt enig i at norske politikere har et ansvar for at verdens fattige får tilgang til en koronavaksine. Hos den eldste aldersgruppen er andelen 70 prosent.

Samtidig mener fire av fem spurte at oljefondet allerede før fondet investerer i ulike selskaper, må vurdere om selskapene møter de etiske standardene på områder som miljø og menneskerettigheter.

Det er gjennomgående stor støtte hos førstegangsvelgerne for alle sakene, ikke minst det som handler om klima.

1.075 respondenter har svart på spørsmålene i undersøkelsen.