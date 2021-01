Mål om obligatorisk koronatest straks etter ankomst til Norge

Også i dag er det obligatorisk med en test etter ankomst, men innen 24 timer etter grensepasseringen.

Justisminister Monica Mæland (H) understreker at det er straffbart å ikke gjennomføre testen.

– Vi ser at mange reagerer på at folk reiser inn uten å teste seg. Vi ser også at risikoen for importsmitte øker, og vi iverksetter flere tiltak for å begrense importsmitten så mye som mulig, sier Mæland.

For at alle skal kunne teste seg straks de ankommer landet, jobbes det nå med å få opp testkapasiteten på grenseovergangene.