Mæland: – Gjenbosetting av flyktninger ikke tema

Krisen på grensen mellom Tyrkia og Hellas og frykten for en ny migrasjonsbølge i Europa ble tema i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Mæland ble presset av Fremskrittspartiet på om Norge har planer om å ta imot noen av migrantene.

– Vil man vurdere å ta en del av disse personene på en kvote? spurte Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Reiser til Brussel

Mæland viste til at hun onsdag reiser til Brussel for å drøfte situasjonen med EU, men at gjenbosetting av migranter ikke står på dagsorden for møtet.

– Vi har ikke mottatt noen henvendelse om dette fra Hellas. Hvis vi får en henvendelse, skal vi vurdere den. Sist vi fikk en henvendelse, sa vi nei, understreket hun.

Mæland viste til at møtet i Brussel hovedsakelig handler om hvordan allierte land kan hjelpe Hellas med å kontrollere sin yttergrense, og hvordan man kan bistå landet med å behandle asylsøkere.

– Bedre forberedt

Justisministeren fremholdt at Norge er langt bedre forberedt på en eventuell migrasjonsbølge enn i 2015, da 30.000 asylsøkere kom til Norge.

– I 2015 var vi helt uforberedt. Vi hadde ikke et godt nok regelverk og et godt nok mottakssystem. Men vi har gjort nødvendige innstramminger, sa Mæland og viste til at både ytre og indre grensekontroll er styrket.

Hun trakk også fram den såkalte «Russlands-instruksen,» som innebærer at Norge kan nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra utlendinger som har oppholdt seg i trygge tredjeland. Frp mener Norge bør avvise asylsøkere som har oppholdt seg i Tyrkia på denne bakgrunnen.

– Det er ett spørsmål som henger, nemlig en beredskapshjemmel knyttet til sekundærflyktninger. Det er i prosess, den skal vi få på plass, sa Mæland.

Ny migrasjonsbølge

Justisministeren slo fast at det nå jobbes på spreng for å unngå en ny migrasjonsstrøm gjennom Europa.

– Vi ønsker ikke migranter til Norge. Løsningen er ikke migranter til Norge, sa hun.

– Dette er migranter. Det er ikke flyktninger fra Idlib vi nå ser på grensen til Hellas, sa Mæland.

Sist uke kunngjorde Tyrkia at landet har åpnet sin side av grensen for migranter og flyktninger som vil til EU. Det har ført til at tusenvis av migranter har forsøkt å ta seg inn i EU-landet Hellas.

Greske myndigheter opplyste tirsdag at Hellas siden lørdag har hindret over 26.000 mennesker i å ta seg inn i landet.

Frp vil stramme inn

Frp la tirsdag fram en pakke med forslag til innstramminger. Partiet foreslår blant annet at det kun skal innvilges midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårige asylsøkere. Frp vil også stramme inn regelverket for familiegjenforening.

Mæland ble utfordret på om Høyre vil støtte Frp-forslagene. Det ville hun ikke garantere.

– Frp har kommet med en rekke forslag. Dem skal vi gå gjennom, sa hun.

Både Rødt og SV tok i Stortinget opp den humanitære krisen som utspiller seg i Hellas.

– Norge kan hjelpe noen av barna. Jeg reagerer veldig sterkt på at regjeringen ikke vil gjøre det de kan gjøre, nemlig å evakuere noen av barna, sa SVs Karin Andersen.

Mæland viste til at regjeringen gjør veldig mye og blant annet har gitt 10 milliarder over fire år til å avhjelpe Syria-krisen.

