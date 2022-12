Tidligere fotballproff og programleder Mads Hansen er kjent for å gi ris og ros til personer og større aktører på Instagram.

Nå er det Tine som får gjennomgå på kontoen hans, som har over 500.000 følgere.

I en Instagram-historie har Hansen tatt for seg Tine-produktet Yt proteinshake. Han reagerer på at begrene til smakene «salt karamell» og «jordbær og banan» ser helt like ut, både når det gjelder farge og design.

– Så har de (Tine, journ.anm.) kommet med et produkt som smaker dritt, men heldigvis har de valgt et design som gjør at det er helt umulig å forveksle den nye drittsmaken med den meget gode. Takk, Tine, sier Hansen ironisk i videoen.

Tine: Kommer i en annen fargenyanse

Kommunikasjonsrådgiver i Tine, Tanita Wassås Kveinå, forteller at begrene skal ha ulik farge på toppen, og at det har skjedd en glipp.

Samtidig opplyser hun at de jobber med ny design for å skille enda smakene tydeligere.

– Vi ønsker selvfølgelig å skille tydelig mellom smakene, så vi har endret designet slik at jordbær og banan kommer i en annen fargenyanse nå over nyttår så snart den gamle emballasjen er brukt opp, skriver Wassås Kveinå i en e-post til Nationen.

– Mads Hansen har flere hundre tusen følgere på Instagram. Det er ikke verst å få gratis produktomtale?

– Vi sier aldri nei takk til litt produktomtale og er glad for at Mads Hansen er glad i både Yt proteinshake med sjokoladesmak og den med jordbær og banan, skriver Tines kommunikasjonsrådgiver i e-posten.

Reagerte på Coop-reklame

Tidligere i år reagerte TV-profilen på at Coop Extra reklamerte for ostepop og energidrikk til skolestart.

«Med dagens strømkrise har jeg vært livredd for at unga skulle bli sendt på skolen uten Monster og ostepop, men heldigvis tar noen ansvar. Takk, Coop!», skrev Hansen.

Han fikk dagligvarekjeden til å beklage koblingen mellom de usunne produktene og skolestart.