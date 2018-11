Må slakte reinflokken innan nyttårsaftan

– No er det slutt, seier reineigaren til Aftenposten onsdag kveld.

Han hade håpa at dottera skulle kunne overta reinflokken, men når han må ned frå 350 til 75 dyr, meiner reindriftssamen at talet er for lågt til å drive vidare familieyrket. Det er Aftenposten som først omtalar saka.

Før nyttår

I oktober fekk han nytt pålegg frå Landbruksdirektoratet om å redusere reinflokken innan nyttårsaftan i år. Reindriftssamen valde då å be om utsetjing fram til FN hadde handsama saka i menneskerettsdomstolen. Men denne veka kom svaret:

Dersom Jovsset Ante Sara ikkje har slakta dyra før nyttår vil Landbruksdirektoratet ta i bruk verkemiddelet tvangsslakting. Dei vil ikkje vente på FN.

Sara fekk medhald i at staten ikkje hadde rett til be han redusere flokken med så mange dyr, sjølv om dei meiner at mengda reinsdyr i Finnmark må ned til eit økologisk bærekraftig nivå.

– Familien har alltid drive med rein, dette er tungt for os alle. Eg skjønar verkeleg ikkje at staten ikkje kunne ta seg tid til å vente på FN, seier Sara til Aftenposten.

– Vi meiner det er rett

– Sara har prøva saka gjennom heile rettssystemet. Då er det naturleg å setje i gang vedtaket, seier avdelingsdirektør Liv Berit Hætta i Landbruksdirektoratet til Aftenposten.

Ho fortel at direktoratet, av omsyn til likehandsaminga, meiner at avgjerda er rett.

– Majoriteten av næringa har retta seg etter reintalsvedtaka, seier ho.

Sametinget er sjokkert

Sametinget har støtta reineigaren gjennom heile saka, og reagerer med vantru på vedtaket.

– Eg er frykteleg skuffa over at dei set dette i gang medan saka er i handsaming hos FN, seier sametingspresident Aili Keskitalo.

– Med så få rein vil det ha minimale konsekvensar for myndigheitene å avvente, seier han til Aftenposten.