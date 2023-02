1. februar økte matprisene på en rekke varer i norske dagligvarebutikker.

Hos Rema 1000 og Coop Extra økte matprisene rundt 10 prosent over natta, viser tall fra VG og E24.

Kjøtt, fisk og meierivarer er blant matevarene som fikk det kraftigste prishoppet, ifølge Nationens undersøkelser:

NRK-kommentator: – Spørsmål vi aldri får svar på

Må virkelige kjedene sette opp prisene med 40–50 prosent på noen varer? spør NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker i kommentaren «Uoffisielt NM i pekeleken».

«Har for eksempel produsenten av Jif, som er Orkla, virkelig skrudd opp prisen med over 50 prosent når de har solgt flasken til Extra? Eller har Extra dratt på litt? Der har vi tre gode spørsmål vi aldri kommer til å få svar på», skriver hun.

Hadde man spurt leverandørene av norske merkevarer om å få se hva de egentlig selger varene sine for, ville man trolig bli møtt med «da mister vi kundene våre (kjedene), og vi vil få konkurransetilsynet på nakken», ifølge Langum Becker.

«Og som vi vet, det er ikke flust av kunder å ta av. Makten i de norske dagligvarekjedene er konsentrert på svært få hender. Det er et frustrerende utgangspunkt for norske journalister eller andre som ønsker å gå dagligvarebransjen i sømmene. Tallene får vi aldri. Vi får aldri sjekket skikkelig», skriver NRKs økonomikommentator.

Professor: Mener prisene er uærlige

Professor i politisk økonomi Bent Sofus Tranøy mener ingen av prisene til dagligvarekjedene og leverandørene er ærlige.

Til VG forklarer han at det for dagligvarekjedene er sluttsummen på kassalappen som teller, ikke hva kundene betaler for den enkelte vare.

– Vi lærer i skolen at mellommenn bare legger på en viss prosent, men nesten ingen enkeltprodukter i dagligvarebutikkene har normalt påslag, sier Tranøy til avisa.

Påslag er forskjellen mellom innkjøpspris og utsalgspris. Ifølge Tranøy er påslaget på enkeltvarer enten for lavt eller for høyt.

– Det har med strategisk prissetting å gjøre. Kjedene skjeler til konkurrentene og bruker voldsomme ressurser på å overvåke hverandres priser, forteller han til VG.