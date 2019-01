Ønsker å felle jerv som har drept minst ti rein - motorferdselsloven setter en stopper

Det er NRK som skriver om situasjonen reindriftsutøver Helge Oskal har havnet oppi.

Under en storm for et par uker siden ble sju rein tatt av jerv. To døde, mens to var alvorlig skadet. Jerven utnytter nemlig stormen for å jakte på rein, da reinsdyret ikke ser at jerven kommer før det er for sent.

– Det er tunge dager på jobben når slikt skjer, sier reindriftsutøveren, som er leder i Hjerttind reinbeitedistrikt, til NRK.

Må ha godkjennelse av alle grunneiere for å bruke skuter

Og dette er ikke første gang jerven har tatt rein i flokken til Oskal. Han ønsker derfor å jakte på jerven, og fikk fellingstillatelse av fylkesmannen.

Problemet er at for å få bruke skuter til jakten måtte fellingslaget søke om godkjennelse fra alle grunneierne på Lenvikhalvøy, der reindriften foregår. Og på halvøya er det over 1000 grunneiere.

Dette er nemlig regler fra motorferdselsloven. Leder for det interkommunale skadefellingslaget i Midt-Troms, Asle Lifjell sier til NRK at det ikke vil være mulig å jakte på jerven uten skuter.

– Her må det skje en forandring i loven, slik at alle hindringer blir fjernet når vi får tap. Det er viktig å få tatt jerven ut fort og effektivt før den gjør mer skade, sier Helge Oskal til rikskringkastingen.

Kunne spurt enkelte grunneiere

Kommunen opplyser ovenfor NRK Troms at det ville vært mulig å kontakte grunneierne på hvert enkelt område man visste man ville kjøre på. Dette ble ikke gjort før fellingstillatelsen fra fylkesmannen gikk ut.

Fellingstillatelsen gikk dermed ut før de rakk å skyte jerven. Oskal sier til NRK at han frykter flere dyr er tatt enn det han har oversikt over, og tror også flere dyr vil måtte bøte med livet.

Han håper Statens naturoppsyn setter inn helikopter for å jakte på jerven når han har sendt ny søknad om felling.