Lysmarkeringer over hele Norge kvelden før klimasøksmålet skal til Høyesterett

Tre generasjoner med klimaaktivister står bak markeringen gjennom Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon.

– I dette klimasøksmålet står unge og gamle sammen i kravet om å stanse klimaendringene, og ansvarliggjøre dagens politikere, sier Therese Woie, leder i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Mener leting er grunnlovsstridig

Miljøorganisasjonene mener at lisensene fra 2016 som åpner for å lete etter olje i Arktis, bryter Grunnlovens miljøparagraf 112, der det heter at folk har rett til et sunt miljø.

Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har saksøkt staten, og etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten, skal saken nå behandles i Høyesterett fra 4.–12. november.

I søksmålet anklager de også staten for å bryte Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Lyslenke i Oslo

Det er planlagt markeringer 40 steder i Norge, samt støttemarkeringer i utlandet. I Oslo skal det dannes en menneskelig lyslenke fra Stortinget til Høyesterett.

Lysene tennes klokka 18.14, en henvisning til undertegningen av Grunnloven.

– Verden har blitt enige om å stanse oppvarmingen over 1,5 grader. Da kan ikke Norge tildele oljelisenser for produksjon langt forbi tidspunktet verden må oppnå nullutslipp og langt inn i våre mest verdifulle havområder i det sårbare Arktis, sier Woie.

Motparten i søksmålet er staten ved Olje- og energidepartementet. Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad representerer staten.

– Vedtaket ble truffet etter grundige faglige, administrative og politiske prosesser, som fullt ut var i tråd med norsk lov og grunnlov, skriver Sejerstad i sluttinnlegget som er levert inn til domstolen.

