Lundteigen vil forhandle om inneværende kalenderår i jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret Les mer

– Under den tidligere regjeringen så ble det forhandlet jordbruksoppgjør for det kommende kalenderåret, altså for 2023. Mens det i LO/NHO-oppgjøret bestandig forhandles for inneværende kalenderåret, altså 2022, sa Lundteigen i Politisk kvarter i NRK onsdag morgen.

– Så hvis man fortsetter med den forrige regjeringens modell, så må man jo forhandle både for å rydde opp i 2022 og i 2023, altså to år. Da blir jo det veldig kostbart, sier han videre.

Problemstillingen er ennå ikke avklart i Senterpartiets stortingsgruppe, forklarer Lundteigen, som selv mener det ville være naturlig å la jordbruksoppgjøret skje på samme vis som i LO/NHO.

– Åltså at inntektene som nå forhandles til jordbruket, blir utbetalt i 2022 på samme måte som inntektene i lønna til lønnsmottakerne blir utbetalt i 2022 – altså at vi har ett år, sier han.

Landbruksministeren har anslått det tøffeste jordbruksoppgjøret noensinne. Klokken 11 overleverer bondeorganisasjonene årets krav i jordbruksforhandlingene. Det er Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag som forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder.

(©NTB)