Lufttransport vil ha langtidskontrakt om de skal overta ambulanseflytjenesten i nord

Det kommer fram i et brev som selskapet har sendt til Luftambulansetjenesten HF. I brevet skisserer Lufttransport tre scenarioer med selskapet som ny ambulanseflyoperatør, skriver Dagbladet.

To av scenarioene innebærer at selskapet gis en direkte kontrakt til å drive ambulanseflytjenesten, mens ett scenario går ut på at Lufttransport leier ut kortbanefly til Babcock, som skal la selskapet drive de tekniske operasjonene på flyene, ifølge avisa.

I brevet konkluderer administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport at det beste vil være at staten gir Lufttransport en lang kontrakt for driften av ambulanseflyene i nord eller i hele landet.

– Det vi forsøker å si i tilbakemeldingen til Luftambulansetjenesten, er at vi ikke ønsker å tre inn som operatør i tjenesten for kortere tid, vi tror heller ikke det vil avhjelpe situasjonen, da vi er avhengig av piloter fra Babcock, sier Frank Wilhelmsen til Dagbladet.

I 2018 tapte Lufttransport anbudskampen for Babcock, og selskapet har i dag ambulansefly stående på bakken.

