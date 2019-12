– Vi har fremmet krav overfor Babcock. Vi vil først og fremst sikre beredskapen, så får vi ta økonomien etter hvert, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF torsdag.

I Luftambulansetjenestens avtale med Babcock heter det at oppdragsgiver kan kreve avkorting dersom leverandøren ikke er i stand til å utføre tjenesten i henhold til avtalen.

– Avkorting påløper med kr 10.000 per døgn per hendelse per base inntil forholdet er rettet, heter det.