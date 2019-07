Luftambulansetjenesten forlenger kriseplan for ambulansefly i nord

Luftambulansetjenesten har satt inn flere tiltak for å holde beredskapen oppe mens besetningene på ambulanseflyene i nord gjennomfører pålagt trening. Det var planlagt at alt skulle fungere normalt fredag 12. juli, men nå forlenger Luftambulansetjenesten kriseplanen, skriver VG.

– Vi forlenger tiltakene fordi trening av pilotene har tatt noe mer tid enn den nye operatøren vår forventet, sier kommunikasjonsdirektør Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten.

Kriseplanen innebærer at innleie av to jetfly forlenges til 19. juli og at innleie av Forsvarets ambulansehelikopter er forlenget til 14. juli. Selskapet Babcock, som tok over ambulansetjenesten i Norge 1. juli, har i tillegg leid inn et reservefly, et jetfly og et propellfly med svensk mannskap.

Flygesjef i Babcock, Kent Antonsen, mener at det ikke tar så lang tid å få trent opp besetningen. Han understreker at de flyr både trening og med pasienter samtidig.

Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som hadde drevet tjenesten i 25 år.

De første to ukene i juli må det gjennomføres pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap mens treningen pågår, men de kan ta oppdrag ved behov.