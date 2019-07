Lovar premie for fangst av pukkellaks

Tidlegare i sommar har Jeger og fiskarforbundet åtvara mot invasjon av den frykta russiske pukkellaksen i Nord-Noreg. No er den svartelista arten også observert i fleire elevar i Møre og Romsdal, fortel NRK.

– Det er lite vatn i elvane, men det står mykje pukkellaks i elvemunningane klare til å gå opp, seier lakseforskar Henrik Berntsen til kanalen.

For to år sidan dukka den uønskte gjesten opp langs heile norskekysten. Enkelte har frykta at invasjonen i år kan bli endå større enn den gongen. Frykta er at pukkellaksen skal gå opp i elvane og øydeleggja for villaksen. For å motverka dette, lovar Jeger- og fiskarforbundet no premie til dei som greier å fanga og avliva flest pukkellaks.

