Lotteritilsynet: – Spillselskaper utnytter aviser for å få publisitet i kommunevalget

Ved å få avisene til å skrive om spillselskapenes odds over hvem som blir kommunens nye ordfører, får selskapene publisitet. Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet er det hovedsakelig lokalaviser som går i fellen.

Opptellinger gjort av tilsynet viser at 49 aviser i den siste tiden har publisert saker om at pengespillselskaper setter odds på hvem som blir ordfører etter kommunevalget.

Dette er spilleselskaper som ikke har lov til å markedsføre eller tilby pengespill i Norge.

Sender ut brev

Tilsynet sender nå ut brev til alle norske mediehus for å informere om regelverket.

– Å få norske medier til å skrive om sine spilltilbud er en av metodene ulovlige spillselskaper bruker for å oppnå publisitet og skape oppmerksomhet. Dette så vi også i 2015-valget. Vi vil ikke gripe inn i redaksjonelle avgjørelser, men vi vil oppfordre norske redaksjoner til å være bevisste på dette og kritiske når de skriver saker som omhandler ulovlige pengespillselskaper, sier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet i en pressemelding.

Så langt har ikke tilsynet gjort vurdering rundt hvor vidt artiklene om spillselskapene bryter med markedsføringsforbudet.

– Men måten de er utformet på gir oss likevel grunnlag for å informere norske aviser om regelverket. Dette kan gjøre redaksjoner som får pressemeldinger fra ulovlige spillselskaper, bedre rustet.

Brudd på forbudet mot markedsføring

Tidligere i år gjennomførte Lotteritilsynet tilsyn med to norske pressemeldingstjenester. Da konkluderte de med at publiseringen av denne typen pressemeldinger er et brudd på forbudet mot markedsføring.

At selskapene bruker måter å markedsføre seg på som ligner mer på redaksjonelt innhold enn annonser, bekymrer tilsynet. De mener det blir vanskeligere for leserne å se at de forsøkes påvirket av spillselskapene.

– Når mediene skriver disse sakene, bidrar de til å legitimere ulovlige pengespillselskapers ulovlige aktivitet rettet mot nordmenn. Selskapene får omtale uten at leseren blir informert om at de er ulovlige aktører i Norge, og det er allerede slik at seks av ti nordmenn ikke vet eller er usikre på hvem som kan tilby pengespill i Norge og ikke.