– Det er betryggende å se at systemet med smitteoppsporing virker, sier ordfører Marte Larsen Tønseth (Sp) i en pressemelding.

Hun og varaordfører Christen Engeloug (Sp) må nå belage seg på å være hjemme til 18. mars.

Ordføreren og varaordføreren har ikke symptomer. Derfor trenger ikke andre som har vært i kontakt med dem, å være bekymret, opplyser kommuneoverlege Yvonne Hagerup Minsaas.

– Ettersom de ikke har symptomer anses smitterisikoen som lav. Hjemmekarantene er et føre-var tiltak i tilfelle symptomer skulle oppstå. Folkehelseinstituttet skriver at: «Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte», sier hun til kommunenes egne nettsider.

En person i kommunen er bekreftet smittet, men det er uvisst om det er denne personen ordføreren og varaordføreren har vært i kontakt med, skriver Østlendingen.