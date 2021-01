Kommunen angrepet av løsepengevirus

Kommunen opplyser til Oppland Arbeiderblad at ledelsen er satt i krisestab, og at deres nabokommuner og aktuelle myndigheter er varslet.

– Våre datasystemer er i natt blitt angrepet av et løsepengevirus (cryptovirus), skriver kommunen til avisa.

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen. Kommunens tjenester ivaretas av manuelle systemer, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Søndre Land kommune skriver at de har fått melding om at det er et datavirusangrep i regionen som spres via epost.

– For å forebygge eventuell skade dette kan forårsake, har vi tatt ned våre epostservere. Det vil derfor ikke være mulig å sende epost til kommunale epostadresser, sier de.