Lokalmatkampanje skal gje nordmenn smaken på Noreg

– Vi har gjennom fleire år køyrt den såkalla Bygdeturismekampanjen. I år kjem vi til å gjera ein vri på kampanjen for at fleire skal leggja merke til han og for at fleire skal sjå at det å bruka tid på gard og gardsferie er verdifullt, sa reiselivsdirektør Bente Bratland Holm då Innovasjon Noreg tysdag la fram tal og planar for norsk reiseliv.

Ho fortalde at kampanjen er eit oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet, men at ho førebels ikkje kan gå ut med detaljar om planane.

I tillegg til den planlagde kampanjen om lokalmat, vil Innovasjon Noreg også prøva å stimulera fleire til å reisa i eige land ved omsetja informasjon frå engelsk til norsk på eigne websider. Reiselivsdirektøren fortalde at dei merkar at nordmenn nyttar seg av websidene for å kjøpa opplevingar i eige land. Ho trur ei meir målretta marknadsføring gjev større sjanse for å treffa dei rette målgrupper både i inn- og utland.

– Ein av hovudstrategiane våre for å få fleire til å feriera i Noreg er å gå frå geografi til motivasjon. Når vi tek til å spissa bodskapen vår, vil vi også treffa fleire nordmenn, seier Bratland Holm.

Ho meiner til dømes at sportsfiskarar stort sett er på jakt etter det same anten dei bur i Tyskland, Danmark eller Noreg.

Nøkkeltal for norsk turisme viser at interessa blant nordmenn for å feriera i eige land i fleire år har vore aukande. Frå 2012 til 2017 var denne auken på 17 prosent viser tal frå Innovasjon Noreg.